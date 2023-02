Estados Unidos termina con el sueño de Guatemala en Premundial Sub-17

Guatemala dio la batalla, nunca bajó los brazos, pero la superioridad estadounidense al final se impuso y ganaron el boleto mundialista.

La selección de Estados Unidos venció a Guatemala (3-5) en los cuartos de final del Premundial Sub-17 de Concacaf y se quedó con la clasificación a la Copa del Mundo Sub-17 de la FIFA Perú 2023.

Los guatemaltecos siempre estuvieron por debajo del marcador, pero jamás bajaron los brazos en su lucha de revertir el partido que se jugó en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores.

Brain Carmona Romero (6′) y Keyrol Figueroa (27′) adelantaron a Estados Unidos, pero Olger Escobar (45′) descontó antes del cierre de la primera parte. Aiden Harangi (51′) hizo el 1-3, Gabino Vásquez (52′) el 2-3, repitió Keyrol Figueroa (53′) para el 2-4, luego vino Carlos Aguilar (74′) con el 3-4, por último, Taha Habroune (83′) cerró el marcador definitivo 3-5.

El partido comenzó muy difícil para Guatemala debido a que en el primer cuarto de hora ya tenía un gol en contra y un cambio obligatorio por lesión.

Una jugada por la banda de la derecha, Estados Unidos hizo daño al marcar el 0-1 con gol de Brain Carmona (6’). Tras la anotación, Guatemala intentó ir de forma rápida a buscar el gol, pero se encontró la lesión de Elvin Elington. El defensor guatemalteco abandonó el terreno de juego a los 12’ para ser asistido por el cuerpo médico de la “Bicolor”. Su lugar lo ocupó Carlos Aguilar.

El ataque de los dirigidos por Marvin Cabrera era casi nulo. Un tibio y desviado remate de Gabino Vásquez llegó a los 14’, y otro de Olger Escobar al 23’, éste sí pasó muy cerca de la portería.

Esos ataques pocos fructíferos fueron enterrados por Estados Unidos. Otra vez por la banda de la derecha, otra vez David Vásquez, el habilidoso futbolista visitante ganó línea de fondo y centró para que resolviera Keyrol Figueroa al 27’ el 0-2. Durante su festejó, se llevó su dedo a la boca y mandó a silenciar a los miles de aficionados que estaban en el graderío del Estadio Nacional.

A pesar de las diferencias en su nivel futbolístico, poco a poco Guatemala se acercó al área rival y empezó a tener la posición del esférico. El cierre de la primera parte fue de fantasía para la “Sele”.

En una jugada enredada, el esférico revotó en el área grande y el árbitro mexicano Víctor Cáceres marcó penalti. El ejecutor fue Olger Escobar, quien sacó un remate ajustado al paral derecho del portero Duran Ferree para el 1-2 al 45’.

Guatemala cerró la primera etapa con un amonestado. Kevin Illescas había cometido una fuerte falta contra el capitán Tyler Hall.

El arranque de la segunda parte fue explosivo. Guatemala comenzó dominando el juego en los primeros cuatro minutos, y cuando estaba en su mejor momento, cayó el gol estadounidense a través de Aiden Harangi al 50’ para el doloroso 1-3.

Pero ese fue el inicio de una cadena de goles ya que al 52’, Gavino Vásquez volvió a acortar la distancia a favor de Guatemala con un 2-3 que otra vez emocionaba al aficionado en zona 5 capitalina.

Ese festejo duró muy poco, así como el de Harangi, ya que al 53’ el autor del 0-2, Keyrol Figueroa, anotó de nuevo y colocaba cifras parciales de 2-4 a favor de los dirigidos por Gonzalo Segares.

⚽🇺🇸 Aiden Harangi scores the 3-1 for @USYNT in a thrilling Quaterfinal match!#CU17C pic.twitter.com/SO5kAUqpyK

— Concacaf (@Concacaf) February 22, 2023