Marcelo pone fin a su etapa en el Olympiacos

El futbolista brasileño, que apenas sumó 10 partidos con Olympiacos y poco más de 300 minutos, ha rescindido su contrato con el equipo griego.

El pasado 2 de septiembre de anunció el fichaje de Marcelo con el Olympiacos, uno de los clubes más populares del futbol de Grecia, pero poco más de 5 meses después su periplo por el futbol griego ha llegado a su fin.

Marcelo y el Olympiacos llegaron a un acuerdo para rescindir su contrato, el futbolista brasileño no jugaba un partido oficial desde el pasado 11 de enero y decidieron que lo mejor era dar por terminada la relación contractual.

Marcelo and Olympiacos are now set to terminate the contract after 10 games — statement expected as decision has been made. 🚨🔴🇧🇷 #Olympiacos

He will now decide the next step after 3 goals scored in 10 appearances into Greek football. pic.twitter.com/Gnk03ToQ2S

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 18, 2023