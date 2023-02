Lo que prepara el Super Bowl LVII entre Chiefs vs. Eagles

“Será el Super Bowl más humano de los últimos años”, afirmó John Sutcliffe, panelista de ESPN, cuando fue cuestionado sobre las historias que depara la final de este domingo.

Sin duda alguna ha sido una emocionante temporada para los fanáticos de la NFL y tras varios meses de acción por fin estamos a tan solo un par de días del esperado Super Bowl LVII. El próximo domingo 12 de febrero, los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles serán los protagonistas de la final de la temporada 2023 de la NFL. El encuentro se llevará a cabo en el State Farm Stadium y una de las cosas que más llama la atención de este juego es el duelo de los hermanos Travis y Jason Kelce. Además de ser excelentes jugadores, están a nada de hacer historia en el futbol americano al convertirse en los primeros hermanos en disputarse el campeonato dentro del campo de juego en un Super Tazón.

“Será, probablemente el Super Bowl más humano de los últimos años”, dijo John Sutcliffe panelista de ESPN sobre el enfrentamiento que tendrán los hermanos Kelce.

POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA: cuatro televisoras juntas para analizar el Super Bowl Hablamos en 'Línea de Anotación' sobre los hermanos Kelce: ¿A quién prefieres en tu equipo? ¿Jason o Travis?

Panelistas de ESPN hablan del Super Bowl “más humano”

A pesar de la rivalidad que existe en el campo de juego, los Kelce crecieron muy unidos en Ohio. Durante la mayor parte de su vida, Travis y Jason se criaron en Cleveland Heights y siempre fueron grandes entusiastas de varios deportes. Ambos se graduaron de la Universidad de Cincinnati, sin embargo, fue en el 2011 que sus vidas tomaron caminos diferentes cuando Jason fue seleccionado por los Eagles. Un par de años más tarde, en el 2013, Travis fue elegido en la tercera ronda por los Chiefs y desde entonces ha utilizado el número 87 en honor a su hermano, pues es el año en el que nació Jason.

Definitivamente será un fin de semana de muchas emociones para los Kelce, pues además de disputarse el máximo trofeo en el futbol americano, hay una gran probabilidad de que justo ese día la familia reciba a un nuevo miembro. Jason reveló recientemente que su esposa está a punto de tener a su tercer hijo, por lo que decidieron invitar al doctor de su mujer al partido del domingo para que esté cerca en caso de una emergencia.

Publinews Guatemala, tuvo la oportunidad de dialogar con Pablo Viruega, Eduardo Varela y John Sutcliffe, tres panelistas expertos de ESPN sobre lo que depara el Super Bowl LVII y los tres coincidieron en que la historias de los hermanos Kelce acaparará los focos de atención post-partido.

“Nosotros nos sentamos y vemos el partido por una televisión, pero no sabemos que detrás de esas máquinas deportivas también hay humanos, la mamá de los hermanos Kelce debe estar orgullosa, pero no quisiera estar en sus zapatos, porque un hermano perderá y el otro ganará. Ellos ahora son unas superestrellas, pero sus inicios no fueron nada fáciles, eso nos demuestra el lado humano, de donde han nacido y hasta donde han llegado, la gran ganadora de este Super Bowl es la familia Kelce”, comentó Eduardo Varela, comentarista de la cadena ESPN sobre el duelo de los hermanos.

Toda la emoción de la esperada final entre el ganador de la Conferencia Americana y la Conferencia Nacional se podrá ver en directo por:

FOX Sports y ESPN, disponibles en algunos servicios de cable, también se podrá ver mediante plataformas de streaming como Star+ y GamePass NFL, donde podrás conectarte desde cualquier dispositivo, incluso un smartphone.

"Nos estamos inclinando a que Philadelphia va a ganar" Los expertos: John Sutcliffe, Enrique Burak, Enrique Garay y José Pablo Coello lo debaten

