Super Bowl LVII: Horario y dónde ver el partido

Eagles y Chiefs se enfrentarán este domingo en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, en la edición 57 del Super Bowl.

Febrero es el más esperado por los aficionados del fútbol americano y el deporte en general. Como es costumbre desde 1967, el Super Bowl se llevará a cabo este domingo, 12 de febrero, paralizando así a todo Estados Unidos, México y más fanáticos de este deporte, que esperan con ansias el show de medio tiempo con Rihanna y la gran final entre Eagles vs. Chiefs.

No olvidemos que el primer Super Bowl se jugó el 15 de enero de 1967 (el primer ganador fue Green Bay) como parte de un acuerdo entre la National Football League y el otro campeonato existente por aquel entonces, la American Football League (AFL), para que los vencedores de cada competición jugaran un partido que decidiera al campeón de Estados Unidos.

Toda la emoción de la esperada final entre el ganador de la Conferencia Americana y la Conferencia Nacional se podrá ver en directo por:

FOX Sports y ESPN, disponibles en algunos servicios de cable, también se podrá ver mediante plataformas de streaming como Star+ y GamePass NFL, donde podrás conectarte desde cualquier dispositivo, incluso un smartphone.

También puede seguir todas las emociones del Super Bowl LVII a través de las cuentas de Twitter de: @EUDeportes y @Deportes_PN

Get in on the action with this year’s Official Super Bowl LVII Game Program.

Packed with photos and highlights from the 2022 NFL season, including the @Chiefs and @Eagles runs to #SBLVII, it's a must-have for fans and collectors.

Order now at https://t.co/7wydTGTI0E pic.twitter.com/malNJUkOfp

— NFL (@NFL) February 8, 2023