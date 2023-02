¿Quién ganará el Super Bowl LVII? Esto respondieron los jugadores del Barça

La mayor parte de las respuestas de los jugadores del Barça va en contra del pronóstico que dan las casas de apuestas sobre el Super Bowl.

En la previa al Super Bowl LVII, que se celebrará este domingo entre los Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles, el FC Barcelona posteó en sus redes sociales un video en el que le preguntan a diversos miembros de su plantilla sobre qué equipo levantará el trofeo en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

Con respuestas cortas, se ve como Jules Koundé, Franck Kessié, Eric García, Ferran Torres, Iñaki Peña y Arnau Tenas comentan quién es su favorito a levantar el Vince Lombardi, trofeo valorado en poco más de 50 mil dólares y que se crea anualmente uno nuevo para cada ganador del Super Bowl.

🏈 Our players' #SuperBowl picks!

Who are you going with,@Eagles or @Chiefs? pic.twitter.com/p17tkMhhHj

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 11, 2023