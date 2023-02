¡Emotivo momento! Sebastien Haller anota su primer gol tras superar el cáncer

El delantero de Costa de Marfil anotó su primer gol tras supera el cáncer testicular, su anotación llega justo en el "Día Mundial contra el Cáncer".

El gol de Sébastien Haller hizo gritar a los fanáticos del Borussia Dortmund y emocionó a los hinchas del fútbol a lo largo de todo el mundo.

Sébastien Haller, delantero marfileño del Borussia Dortmund, anotó en la victoria 5-1 ante Friburgo por la Bundesliga en lo que significó su vuelta a las redes después de superar un cáncer testicular detectado en julio de 2022.

Before the match and during the half-time break, a bulge that symbolizes a testicular tumor will be added to the center circle to raise awareness for testicular cancer.

It's never too early to get a cancer screening and please do it regularly! 🙏#WorldCancerDay pic.twitter.com/URwBcuT77D

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 4, 2023