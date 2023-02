¡En caída libre! Liverpool llega a cuatro partidos al hilo sin conocer la victoria

El Liverpool de Klopp cayó goleado (3-0) ante el Wolverhampton en actividad de la jornada 22 de la Premier League, ya son cuatro partidos al hilo sin victoria (3 derrotas y 1 empate).

El Liverpool, rival del Real Madrid en octavos de Champions, cae más y más en la Premier. El Wolverhamatpon de Julen Lopetegui, goleó este sábado con un 3-0 al equipo de Jürgen Klopp, cuya crisis no encuentra el fin.

Con errores en defensa, falto de consistencia en la media y sin ninguna precisión en ataque, el Liverpool vuelve a ser un equipo desconocido al de la era de Klopp en su banquillo. En Premier llevaba el equipo de Anfield 11 encuentros seguidos ganados al Wolves y los de Lopetegui ganan tranquilidad en su lucha contra el descenso.

FULL-TIME Wolves 3-0 Liverpool

A dominant performance from Julen Lopetegui’s side sees Wolves climb up to fifteenth#WOLLIV pic.twitter.com/faUx9oztsw

— Premier League (@premierleague) February 4, 2023