Liverpool queda fuera de la FA Cup ante el Brighton

Los 'Reds' sucumbieron ante el Brighton en el Amex Stadium y quedaron eliminados en cuarta ronda de la FA Cup.

Brighton dejó al Liverpool fuera de la FA Cup, gracias a un brillante gol ganador de Kaoru Mitoma a los 92 minutos del partido, cuando parecía que el partido terminaría en empate.

El Liverpool sigue quedando a deber esta temporada, prácticamente están fuera de la pelea por el título en la Premier League, eliminados en FA Cup, y en Champions League se medirán ante el Real Madrid.

FT: THROUGH TO THE FIFTH ROUND! 🏆

