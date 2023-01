VIDEO. Así reaccionó Jonathan Franco al ser nombrado capitán de Municipal

Jonathan Franco, capitán de la selección Sub-20, inició el Torneo Clausura 2023 recibiendo la capitanía de Municipal.

Jonathan Franco se ha ganado a pulso ser uno de los jugadores estelares del CSD Municipal, a pesar de su corta edad (19 años), la jerarquía mostrada le ha hecho también recibir la capitanía del plantel rojo para el inicio del Torneo Clausura 2023, puesto que no tenía dueño tras la salida de Ricardo Jerez.

Franco también es el capitán de la selección Sub-20 de Guatemala, que disputará el Mundial de su categoría este 2023 y que sorprendió a Concacaf durante el premundial 2022 realizado en Honduras. La bicolor llegó a semifinales del evento y dejó a grandes rivales como Canadá y México en el camino.

A través de una entrevista realizada para la prensa de Municipal, Franco habló sobre el encuentro de este fin de semana ante Santa Lucía Cotzumalguapa, partido vital para romper el inicio negativo rojo, y también relató cómo reaccionó al ser nombrado capitán del equipo de sus amores.

¿Cómo se tomó ser nombrado capitán de Municipal?

“Cuándo me lo dijeron me sorprendió, yo no sabía nada y me lo tomé de la mejor manera. Estoy comprometido con el club”, respondió el futuro mundialista nacional.

¿Cómo se siente portando el brazalete del “Mimado de la Afición”?

“Es una cosa de alegría y me hace sentir orgulloso. Eso no hace que deje de trabajar, estoy contento porque fue el sueño que siempre tuve”, expresó Franco.

Es año de Mundial, ¿Qué siente?

“Es una oportunidad que todos quisieran tener, lo afronto comprometido conmigo mismo. Lo tomo de una manera alegre. Los compañeros me han ayudado de una buena manera, para mí es importante que mis compañeros me ayude”, comentó el capitán nacional y de Municipal, Jonathan Franco.

