Futbolista del Newcastle es multado por conducir ebrio

Joelinton, futbolista del Newcastle fue detenido la madrugada del pasado 12 de enero. Además de la multa, le retiraron la licencia de conducir por un año.

El centrocampista brasileño del Newcastle, Joelinton, fue condenado el jueves a una multa de 29.000 libras esterlinas (32.000 euros, 35.000 dólares) junto a una prohibición de manejar durante un año tras haber reconocido haber conducido en estado de ebriedad.

Detenido en la madrugada del 12 de enero, el brasileño dio positivo a test de alcoholemia, que reveló que tenía 43 miligramos de alcohol por 100 mililitros de aliento, por encima del límite autorizado de 35 miligramos. La policía también inmovilizó su auto.

BREAKING: Newcastle's Joelinton has been fined £29,000 and banned from driving for 12 months after admitting to drink-driving. pic.twitter.com/m2nyuxl8mw

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 26, 2023