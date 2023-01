¡El Derbi del Norte de Londres es “Gunner”! El Arsenal derrota al Tottenham

El Arsenal sigue soñando con el título de la Premier League y ahora es líder con 8 puntos de ventaja sobre el Manchester City.

El Arsenal sigue mostrando que su candidatura al título de la Premier League es cada vez más real, este domingo dio un golpe de autoridad al derrotar 2-0 al Tottenham en el Derbi del Norte de Londres, duelo correspondiente a la fecha 20 de la competición inglesa.

Con este resultado el cuadro dirigido por Mikel Arteta aprovechó la derrota del Manchester City, 2-1 a manos del United, para sacar más ventaja en el liderato y finalizada la fecha 20 serán líderes con 47 puntos, es decir, 8 unidades de ventaja sobre el City, que es segundo.

#PremierLeague | ¡El Arsenal sigue imparable! 👀🏆 Con un gol en propia puerta de Hugo Lloris (14') y una anotación de Martin Odegaard (36'), los "Gunners" derrotaron 2-0 al Tottenham en el Derbi del Norte de Londres 🔥 La crónica ➡ https://t.co/blMjLUX8Aq pic.twitter.com/jMTWJKr3Bz — Publisport (@Deportes_PN) January 15, 2023

Tottenham 0-2 Arsenal

El duelo en el Tottenham Stadiun sería un dolor de cabeza para los locales, quienes se verían todo el encuentro superados por el Arsenal. Los “Gunners” se pusieron por delante muy temprano en el partido, al 14′ un tiro de Saka fue mal atajado por Hugo Lloris y el meta francés se terminó metiendo en propia puerta el tanto y le daba la ventaja a la visita.

Los “Spurs” no lograban hilvanar jugadas de gol, que pusieran en peligro el arco de Aaron Ramsdale, y esta sequía no preocupó al Arsenal, ya que al 36′ una genialidad de su capitán, Martin Odegaard, terminó en gol gracias a un remate raso desde fuera del área que no pudo detener Lloris. El marcador se fue al descanso con ventaja 2-0 de la visita.

Los locales intentaron descontar en el inicio de la reanudación, pero ni Kane (48′) ni Sessegnon (51′) lograron batir a un espectacular Ramsdale, que les hacía entrar en desesperación. El Tottenham seguía intentando a la desesperada acercarse en el marcador, pero esto no fue posible ante la inteligencia de los líderes, quienes supieron m anejar el tiempo del partido y llevarse los tres puntos a la bolsa.

