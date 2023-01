Chris Gutiérrez confirmado para participar en el UFC Night Pass de abril

El peleador de raíces guatemaltecas tendrá su primer combate de 2023 y será en Las Vegas, Nevada.

Chris ‘El Guapo’ Gutiérrez, peleador con raíces guatemaltecas, volverá al octágono el próximo 15 de abril. Fue confirmado para participar en la cartelera del UFC Fight Night en Las Vegas, Nevada.

Será el primer combate de Gutiérrez para este 2023, su rival fue confirmado y se trata del brasileño Pedro Munhoz. ‘El Guapo’ tiene una gran racha en sus últimos combates y buscará mantener la misma línea en su próximo combate.

A #bantamweight bout between Chris Gutierrez and Pedro Munhoz is set for #UFCFightNight222 on April 15th.

