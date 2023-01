VIDEO. El “Momentazo” en el que Cristiano se encara ante un excampeón de UFC

Cristiano Ronaldo y Francis Ngannou dejaron un gracioso cara a cara durante su plática en Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo y el luchador de artes marciales mixtas Francis Ngannou coincidieron en Arabia Saudita y aprovecharon este encuentro para dejarlo enmarcado en sus respectivas redes sociales y dejar uno de los “momentazos” del día en internet.

Ambos deportistas se mostraron muy sonrientes en las fotos publicadas en sus cuentas de redes sociales y se presume que tuvieron una charla sobre las nuevas etapas de su carrera: Cristiano jugará a sus 37 años en Arabia y que Ngannou, de 36 años, dejó la UFC por problemas con los directivos de esta marca.

Great talking with the 🐐 in Riyadh today. Very inspirational! @Cristiano pic.twitter.com/aaMXmc1GUB

— Francis Ngannou (@francis_ngannou) January 21, 2023