Leo Messi y Cristiano Ronaldo anotan en partido amistoso en Arabia

Los dos mejores jugadores de los últimos 15 años anotaron en el partido amistoso que el PSG disputó ante el Riyadh Sesason XI que se celebró en el Estadio Internacional Rey Fahd. Los parisinos se llevaron el triunfo (5-4)

Una constelación de estrellas se reunió este jueves en el Estadio Internacional Rey Fahd para el juego entre el Paris Saint-Germain vs. Riyadh Season XI, que tenía la particularidad del duelo entre Messi y Cristiano Ronald. ¿El último?

En un emocionante partido, donde el aficionado fue el gran ganador; el PSG derrotó 5-4 al Riyadh Season XI, tanto Leo Messi como Cristiano Ronaldo deleitaron al aficionado con sus goles.

#Amistoso | ⏱️ ¡Final del partido! El París Saint-Germain se lleva el triunfo ante el Riyadh XI en Arabia Saudita Leo Messi anotó un gol por los parisinos; Cristiano Ronaldo aportó dos goles por el equipo saudí ⚽🤝

Messi y Cristiano Ronaldo anotan en amistoso

El resultado, al final, pasó a segundo plano. Tanto Lionel Messi, como Cristiano Ronaldo anotaron en el partido que reunió a los dos mejores jugadores de los últimos 15 años, el aficionado amante del futbol fue el gran ganador.

Leo Messi abrió el marcador cuando tan solo habían transcurrido 3 minutos del partido, el delantero argentino engañó al arquero Al-Owais, que pensó que Messi remataría por arriba, pero finalmente remato por abajo.

Cristiano Ronaldo no faltó a su cita con el gol, el astro portugués anotó el 1-1 al minuto 34 desde la vía penal, CR7 fue golpeado en el área tras una mala salida de Keylor Navas, y no falló desde los once pasos.

Cuando iba a finalizar el segundo tiempo, Cristiano Ronaldo selló su doblete, cabezazo dentro del área que impactó en el poste; Sergio Ramos intentó rechazar el balón, pero el rebote le quedó a Cristiano Ronaldo, que con un potente remate con su pierna izquierda venció a Navas para poner el 2-2 parcial.

Como en los viejos tiempos, Leo Messi y Cristiano Ronaldo fueron los protagonistas del partido.

