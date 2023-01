Estados Unidos apostará por un técnico de élite para el Mundial 2026

Según los primeros reportes, Zinedine Zidane habría rechazado la propuesta de Estados Unidos, por lo que su siguiente opción sería el portugués José Mourinho, actual DT de la Roma.

La selección de Estados Unidos está por comenzar un nuevo proceso camino a 2026, año en el que será anfitrión de la próxima Copa del Mundo, en conjunto con Canadá y México.

Luego de Qatar 2022, se comenzó a especular sobre una posible salida de Gregg Berhalter, quien se iría del combinado estadounidense tras un episodio de violencia doméstica. Tras esta noticia, han empezado a surgir varios nombre para dirigir al combinado de “las barras y las estrellas”.

US Soccer wants Jose Mourinho as next #USMNT head coachhttps://t.co/Ie5GiAa9Hc — World Soccer Talk (@worldsoccertalk) January 19, 2023

¿Quién podría dirigir a Estados Unidos?

En el combinado norteamericano buscan un nombre de peso para dirigir, el primero en la mesa fue el de Zinedine Zidane. El francés se encuentra libre en el mercado de entrenadores y así seguirá hasta nuevo aviso, ya que según los primeros informes, rechazó la propuesta de la selección de Estados Unidos.

Pese a la negativa de ‘Zizou’, en Estados Unidos no bajan los brazos y quieren conseguir un DT de elite para el próximo proceso mundialista. Según reveló el portal World Soccer Talk, en la Federación de Futbol de Estados Unidos tienen pensado avanzar pronto por José Mourinho, actual técnico de la Roma.

El entrenador portugués parece estar contento y su futuro inminente no sería lejos de Italia. De hecho, recientemente rechazó la opción de dirigir a Portugal, que tras la Copa del Mundo se quedó sin entrenador.

“Quiero dar las gracias al presidente de la federación portuguesa. Me dijo que yo no era la primera opción, sino la única, y que haría todo lo posible por llevarme a casa. Eso me llenó de orgullo, pero me negué porque soy feliz aquí, en Roma”, expresó en ese entonces.

Sin embargo, en USA se ilusionan con tentarlo. Hace poco más de un año, Mou elogió a la Major League Soccer -MLS- y al fútbol estadounidense en general, dejando la puerta abierta a un posible acercamiento.

🔎🇺🇸 Mourinho, uno de los apuntados por Estados Unidoshttps://t.co/LKOAP8hVuV — Diario Olé (@DiarioOle) January 20, 2023

