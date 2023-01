Shakhtar Donestk donará 25 millones de dólares a los soldados ucranianos

Luego de la venta de Mudryk al Chelsea, el club destinará dinero para asistencia médica, prótesis y apoyo psicológico de los soldados ucranianos.

El club de fútbol Shakhtar Donetsk, que el domingo traspasó a Mykhailo Mudryk al Chelsea por al menos 75 millones de dólares, anunció este lunes que dedicará 25 millones de dólares a ayudar a los soldados ucranianos que luchan contra la invasión rusa.

“Asignaré 25 millones de dólares (23,11 millones de euros) para ayudar a nuestros soldados, a sus familias y a los que nos defienden”, anunció el presidente del club ucraniano, Rinat Akhmetov, en un comunicado. “El dinero será utilizado con diferentes fines: para asistencia médica, prótesis y apoyo psicológico”, añadió.

Rinat Akhmetov allocated $25 million to help Ukrainian warriors and defenders, as well as their families.

The #Shakhtar president’s statement regarding the transfer of Mykhailo #Mudryk and launch of the Heart of Azovstal project ⬇️https://t.co/H9Cml1bBRx

— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) January 16, 2023