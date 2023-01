Fórmula Uno: Sergio “Checo” Pérez, gran protagonista en la temporada 2022

El piloto mexicano firmó una extraordinaria temporada 2022 con Red Bull y fue tercero en la clasificación general.

El año de Sergio “Checo” Pérez con Red Bull fue por demás sobresaliente. El piloto mexicano destacó y al finalizar la temporada 2022 culminó en el tercer puesto de la clasificación general con 305, solo por detrás de Charles LeClerc y Max Verstappen.

Pero eso no es todo, en algo histórico para el automovilismo de México, Pérez ganó dos carreras en 2022, el Gran Premio de Mónaco y el Gran Premio de Singapur.

En total, “Checo” completó 22 carreras, una Pole Position y once podios.

Terminamos 3ros en el mundial, me hubiera encantado ser subcampeón pero así es el deporte.

Me voy muy orgulloso de todo mi equipo @redbullracing

Gracias por todo su cariño, durante el año me han hecho pasar de los mejores momentos de mi carrera, ahora a apoyar a la selección 🇲🇽 pic.twitter.com/nCT8CC82ed

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) November 20, 2022