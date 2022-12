Familiares de Maradona despiden a Pelé con emotivo mensaje

"'O Rei' Pelé. Así te vamos a recordar, siempre", fu el mensaje que se publicó en la cuenta oficial de Diego Maradona, que es administrada por sus hijos.

El ‘rey’ del fútbol, el brasileño Pelé, murió este jueves a los 82 años, anunciaron su familia y el hospital de Sao Paulo donde era tratado por cáncer.

Pelé falleció como consecuencia de la falla de múltiples órganos, resultado de la progresión del cáncer de colon asociado a su condición clínica previa”, informó en un boletín médico el Hospital Albert Einstein, donde el exjugador había ingresado el 29 de noviembre.

“Eu queria ser igual ao meu pai. Só o que eu queria do futebol era ser igual meu pai. E Deus me deu tudo isso” pic.twitter.com/lTryODdvh1

A través del Instagram oficial de Diego Maradona, sus hijos aprovecharon la oportunidad para dedicarle unas palabras a Pelé, la leyenda del futbol mundial que falleció este jueves a los 82 años.

“Que en paz descanses ‘O Rei’ Pelé. Así te vamos a recordar, siempre”, fue el mensaje compartido en las redes sociales del histórico jugador argentino, que son manejadas por sus familiares.

Único futbolista del mundo en ganar tres Mundiales (1958, 1962 y 1970), ‘O Rei‘ se había alejado de los eventos públicos desde hacía años por problemas de cadera. En septiembre de 2021 le fue diagnosticado un cáncer tras la extirpación de un tumor en el colon.

Sin embargo, en sus limitadas apariciones, la mayoría en videos publicados en sus redes sociales, la primera figura global del fútbol mantuvo intactos su carisma y humor. Y siguió aupando a su ‘Seleçao’, como en el reciente Mundial de Catar, donde la ‘verdeamarela’ le dedicó la victoria en octavos contra Corea.

I just came across this beautiful video of Maradona and Pele.

I’m pretty sure Maradona says “My dream is to head the ball with you.”

Legends. pic.twitter.com/31jS0fY4ic

