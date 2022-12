Las tres ocasiones que Pelé visitó Guatemala

La leyenda del futbol guatemalteco enfrentó en dos ocasiones a Comunicaciones y en una a la Selección de Guatemala.

Su nombre era Edson Arantes do Nascimento, pero el fútbol lo convirtió en su “rey” y la historia lo recordará con un diminutivo universal: Pelé.

Paradójicamente, son las imágenes en blanco y negro las que mejor capturan toda la luz y el brillo que este genio le entregó al fútbol, cerrando una vida de ’10’ este jueves al fallecer en Sao Paulo a los 82 años.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.

Amor, amor e amor, para sempre.

.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.

Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i

— Pelé (@Pele) December 29, 2022