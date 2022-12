Neymar es expulsado en el regreso de la Ligue 1

En cuestión de dos minutos, Neymar Júnior recibió dos amarillas y salió expulsado en el partido entre el PSG y el Estrasburgo. Los parisinos se llevaron el triunfo (2-1) con anotaciones de Marquinhos y Mbappé.

Tras el parón por el Mundial Qatar 2022, esta semana se reanudó la Ligue 1 de Francia y el único líder, París Saint-Germain de Mbappé y Neymar recibió en el Parque de los Príncipes a Racing de Estrasburgo sin Lionel Messi.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para el PSG en el regreso de la liga francesa, y es que no solo no pudieron contar con Leo Messi, sino que Neymar Júnior salió expulsado en el segundo tiempo del partido.

Neymar after being sent off against Strasbourg 🤬 pic.twitter.com/EH3Wny9tRA — B/R Football (@brfootball) December 28, 2022

Neymar ve la roja ante el Estrasburgo

Primero por un codazo sobre Thomasson y dos minutos por simular un penalti en el área rival. La expulsión llegó tan solo minutos después de que Marquinhos marcara en propia puerta. El conjunto parisino terminó con 10 hombres ante el Estrasburgo en el Parque de los Príncipes.

Pese a la expulsión de Neymar, los parisinos se llevaron el sufrido triunfo ante el Estrasburgo, con anotaciones de Marquinhos y Neymar. El PSG se mantiene en el liderato de la Ligue 1 Uber Eats.

