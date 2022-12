Salen a la luz los chats de Neymar tras la eliminación de Brasil

Neymar filtró mensajes de WhatsApp con varios de sus compañeros de selección sin sus permisos.

Brasil era uno de los grandes candidatos al título en el Mundial Qatar 2022. Sin dudas, uno de los más golpeados fue Neymar, la estrella del PSG que convirtió un golazo en el empate ante Croacia, que finalmente terminó en la decepción por la desgracia de los penales en los cuartos de final.

De regreso a su país, lejos de Medio Oriente, donde quedaron las ilusiones destrozadas, el delantero se expresó en su cuenta de Instagram y reveló conversaciones privadas que mantuvo con sus compañeros en la selección, luego de lo que significó el duro golpe ante el combinado europeo.

Brazil star Neymar has shared a series of emotional interactions that he had with his teammates on WhatsApp after several reports claimed that all was not right in the team. Brazil crashed out of the World Cup after a penalty shootout drama against # #https://t.co/kTcbGQ4yJn pic.twitter.com/VWTqcEBmbB

