Lewandowski: “Me gustaría jugar con Messi antes de retirarme”

El actual delantero del FC Barcelona, no ocultó su deseo de jugar al lado de Messi y señaló que sería justo entregarle el Balón de Oro del próximo año.

El nombre de Messi sigue siendo tendencia a una semana del título de Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022, el astro argentino al fin pudo alzar el título que le hacía falta y los elogios no se han hecho esperar.

Estrellas de talla mundial se han rendido a los pies del futbolista del PSG, y el delantero polaco Robert Lewandowski no fue la excepción, pues en una reciente entrevista con Mundo Deportivo llenó de elogios al campeón del Mundo.

Robert Lewandowski es uno de los mejores delanteros de la actualidad, durante Qatar 2022 se enfrentó a Messi en fase de grupos, donde los argentinos se llevaron el triunfo, en dicha ocasión tuvieron una charla durante el partido, pero ambos jugadores prefirieron no revelar detalles.

A poco un más de un mes de dicha charla, Lewandowski atendió al medio Mundo Deportivo y reveló su deseo de poder jugar con Lionel Messi antes de retirarse como futbolista profesional.

“No depende de mí. Por supuesto, vemos que ahora juega más como un ‘playmaker’, quizá marca menos goles y da más pases a sus compañeros aunque los sigue marcando. Pero comparando con otros tiempos, ahora es el futbolista con el que cualquier delantero soñaría jugar a su lado”, expresó el delantero polaco.

Imagine Lionel Messi and Robert Lewandowski linking up 🤩 pic.twitter.com/OH3rKlc1Ml

Asimismo, Lewandowski señaló que el Balón de Oro 2023 ya tiene un claro ganador: Leo Messi. El delantero polaco considera que la temporada que está haciendo el astro argentina es totalmente justa para que conquiste su octavo galardón entregado por France Football.

“Por supuesto. Hay quizá un jugador más que juega en el mismo club pero solo hay una Copa del Mundo que decide quién lo va a ganar esta temporada y Leo está ahora en la primera posición con seguridad por lo que ha conseguido que significa todo para él. Ahora puede disfrutarlo”, sentenció ‘Lewy.

Robert Lewandowski says 35-year-old Lionel Messi is in pole position to win his eighth Ballon d'Or 🐐 pic.twitter.com/Iler157dph

