¿Por qué hay lío entre Messi y Lewandowski?

Ahora se verán las caras en Catar en un duelo a vida o muerte porque el que pierda queda eliminado del torneo.

Publicidad

El origen de la “bronca” entre Messi y Lewandowski arrancó en la gala del Balón de oro 2021 cuando el argentino, ganador, felicitó al polaco, el segundo clasificado: “Quiero decirle a Robert que es un honor para mí pelear con él. Te mereces tu Balón de Oro. El año pasado todo el mundo estaba de acuerdo en que fuiste el ganador. Creo que France Football debería darte tu Balón de Oro y tenerlo como te mereciste. Ojalá France Football pueda otorgártelo y tenerlo en tu casa, porque fuiste justo ganador. Tienes que tenerlo en tu casa”, manifestó.

Días después de esa gala del Balón de Oro, Robert Lewandowski ya lanzó un primer mensaje contra el 10 de Argentina en una entrevista en el programa ‘Moc Futbolu’ de la cadena polaca Kanale Sportowym: “Quisiera que la declaración de Messi sea sincera, de un gran jugador y no puras palabras. Pidió un Balón de Oro para mí pero no me votó para el The Best. El The Best es más importante que el Balón de Oro”.

Messi a Lewandowski

Messi replicó semanas después: “Las palabras que yo dije en ese momento fueron de corazón y porque lo sentía así realmente. Dije que él se merecía el Balón de Oro anteriormente, porque el año anterior me había parecido que había sido el mejor, pero el año que lo gané yo no fue el mejor. Simplemente dije eso. Pero que él lo tome como quiera”.

“Cada uno dice lo que quiere y obviamente él puede expresarse y decir lo que quiera. Sinceramente no comparto lo que él dijo, pero tampoco le di mayor importancia. Ya está, quedó ahí y que diga lo que quiera y no me interesa”, manifestó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

Preguntas que no responde el polaco

Periodista: ¿Tenés que dar un apretón de manos con Messi cuando lo veas en el partido?

Lewandowski: ¿Por qué debemos decirnos algo durante el saludo? Entre Messi y yo está todo bien, nunca hemos tenido ningún problema. ¿Por qué me preguntas algo así?

Periodista: Dijiste que Messi había dicho que tú merecías el Balón de Oro de 2021, pero luego no te votó.

Lewandowski: ¿Cuándo y dónde dije esto? No, no recuerdo haber dicho esto .Quizás viste en instagram que alguien dijo eso, pero yo no fuí”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Robert Lewandowski (@_rl9)

Robert Lewandowski y Messi llevan un año de tensión producto de unas palabras elogiosas de Messi que Lewandowski no interpretó de la misma manera. Ahora se verán las caras en Catar en un duelo a vida o muerte porque el que pierda queda eliminado del torneo. El propio Lewandowski tuvo la oportunidad de rebajar el tono durante su participación en el Mundial pero , por contra, hizo como no supiera de qué le hablaban ante las diferentes preguntas del periodista. El malestar de Messi con Lewandowski es evidente, una sensación que expresó durante una entrevista a Tyc.

(Visited 51 times, 51 visits today)

Publicidad