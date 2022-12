Francia discutirá sobre el futuro de Deschamps la próxima semana

Según medios franceses, Deschamps podría renovar hasta la Eurocopa 2024, aunque el presidente de la federación francesa le propondrá renovar hasta el Mundial 2026.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noel Le Graet se encontrará con Didier Deschamps la semana que viene para hablar del futuro del seleccionador de los Bleus, que parece inclinado a alargar su contrato hasta la Eurocopa-2024, anunció en el diario Ouest-France.

Como después de cada gran competición desde hace diez años, cuando Deschamps llegó al puesto, los dos hombres se encontrarán en Guingamp, para hacer un balance deportivo y logístico y hablar del futuro.

Esta cita está prevista a partir de la semana que viene, explicó Le Graet al diario bretón, sin dar una fecha precisa. El presidente desea que Deschamps siga y “cerrar esto antes del fin de año”.

“En mi opinión, cerraremos esto en Guingamp. Si no quiere quedarse, será muy corto. Si quiere quedarse, habrá conversaciones un poco más largas”, valoró.

The French Football Federation (FFF) president Noel Le Graet says he wants France coach Didier Deschamps, whose current contract expires at the end of the year, to remain in the post. pic.twitter.com/mwAL7JDto0

— Geoffrey Mwamburi (BEKI) (@bekimwamburi) December 22, 2022