Zidane descartaría dirigir al PSG para entrenar a la Selección de Francia

La prioridad de Zidane sigue siendo la de entrenar a la selección francesa cuando acabe el Mundial de Catar. Ya que el actual técnico, Didier Deschamps, acaba contrato cuando finalice la justa mundialista.

El francés Zinedine Zidane no entrenará al PSG la próxima temporada. De acuerdo con la información de Telefoot, el marsellés era uno de los favoritos para suceder a Pochettino en el banquillo, pero su prioridad sigue siendo la de entrenar a la selección francesa cuando acabe el Mundial de Catar.

Zidane, hincha reconocido del Olympique de Marsella, máximo rival del PSG, había sonado con fuerza en las últimas horas para coger las riendas del banquillo del vigente campeón de la Ligue 1.

El exentrenador del Real Madrid habría sido una de las bazas que utilizó Al-Khelaïfi para convencer a Mbappé para renovar, pero finalmente su incorporación no es factible.

Sifflé hier soir, Mauricio Pochettino va laisser sa place. Parmi les candidats à sa succession, Zinédine Zidane ne viendra pas. Au cœur de la nuit, Leonardo a été démis de ses fonctions. Pour le remplacer, Luis Campos fait figure de favori (@JulienMaynard) pic.twitter.com/b2DRr95ZJi — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 22, 2022

El Emir de Catar contactó a Zidane

Aunque Telefoot da por hecho que Zidane no irá al PSG, RMC Sport ha informado de que el Emir está en contacto directo con el técnico marsellés y que, aunque el acuerdo todavía está lejos, el exentrenador del Real Madrid no ha dicho que no como sí hiciera inmediatamente en enero.

El hecho de que haya cada vez más dudas de la salida de Deschamps de la selección ha provocado que Zizou esté abierto a escuchar lo que le propone el conjunto parisino como proyecto.

Zinedine Zidane NO entrenará al PSG, según @telefoot_TF1 Con Luis Campos atado para sustituir a Leonardo como director deportivo, ahora está por ver quién suple a Pochettino en el banquillo y contentar a Mbappé pic.twitter.com/2NT9460blT — Manu Heredia (@ManuHeredia21) May 22, 2022

Entre la lista de candidatos para reemplazar a Pochettino, además de Zidane, se encuentran Löw, Galtier, Roberto Martínez, Antonio Conte, Thiago Motta o incluso Lopetegui.

‘Zizou’ seguirá esperando a que Deschamps tome una decisión después del Mundial, ya que el seleccionador francés acaba contrato después del torneo.

