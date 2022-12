Aaron Herrera deja el Real Salt Lake y ficha con el CF Montreal

Herrera, de 25 años, jugó en 27 juegos con Salt Lake en 2022, incluyendo 25 como titular, aportando tres asistencias en 2,267 minutos jugados. El defensor firmó su primer contrato profesional con Salt Lake en 2017 como jugador local. Desde entonces, ha jugado un total de 124 juegos, incluyendo 119 como titular y 10,581 minutos de juego, sumando un gol y 19 asistencias en la MLS con el equipo de la Conferencia Oeste. También jugó ocho juegos de playoffs en 2018, 2019 y 2021.

Se espera que a partir de 2023, Aaron Herrera ya pueda representar a la selección de Guatemala, ya en reiteradas ocasiones ha mostrado su deseo de vestir la camiseta Azul y Blanco.

