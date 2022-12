Sergio Busquets se despide de la Selección de España

El jugador del FC Barcelona, anunció este viernes su retirada de la selección española. Participó en cuatro copas del mundo, conquistando el prestigioso trofeo en 2010.

El centrocampista Sergio Busquets, campeón del mundo en 2010, anunció este viernes su retirada de la selección española, tras su última participación con la camiseta nacional en el Mundial de Qatar. “Me gustaría anunciar que después de casi 15 años y 143 partidos, ha llegado el momento de despedirme de la selección”, escribió Busquets en sus redes sociales.

“Ha sido un honor representar a mi país y llevarlo a lo más alto, ser campeón del Mundo y de Europa, ser capitán y disputar tantos partidos, con mayor o menor éxito pero siempre dándolo todo y aportando mi granito de arena para que todo fuera lo mejor posible”, añadió el centrocampista del Barcelona.

Busquets recuerda que siempre buscó aportar “mi granito de arena para que todo fuera lo mejor posible y que todos sintieran lo importantes que son, ayudando a todos y luchando por un mismo objetivo, con experiencias únicas, inolvidables e históricas”.

Busquets, de 34 años, deja la selección española como el tercer jugador que más veces ha vestido la camiseta nacional, sólo por detrás de Sergio Ramos (180 partidos) e Iker Casillas (167).

El centrocampista del Barcelona era el último superviviente del equipo que ganó la Copa del Mundo en 2010 en Sudáfrica, además de integrar también el combinado que ganó la Eurocopa de 2012.

El capitán de la Roja jugó su último encuentro con los colores nacionales el pasado 6 de diciembre en la derrota en los penales contra Marruecos (3-0 tras empate 0-0) en octavos de final del Mundial de Qatar.

