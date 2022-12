Luis de la Fuente espera contar con Sergio Ramos en la selección española

Este lunes, fue presentado Luis de la Fuente como nuevo entrenador del combinado español y aseguró que jugadores como Ramos y Busquets "no tiene las puertas cerradas de la selección".

La junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol, reunida este lunes, ha dado validez al informe presentado por la dirección deportiva y aprobó el nombramiento de Luis de la Fuente como seleccionador del combinado español. Y una de las dudas que surgió en la conferencia de prensa, fue un posible regreso de Sergio Ramos.

De la Fuente, que hasta ahora dirigía a la selección sub-21, llega en sustitución de Luis Enrique, que tras caer eliminados en Qatar 2022 dejó el puesto como seleccionador español. De la Fuente, gran conocedor de la base del fútbol español y fue presentado este lunes en el salón de actos Luis Aragonés.

Sergio Ramos suena para volver a la Selección de España

Luis Enrique fue muy criticado por un sector de la prensa española por no llevar al Mundial a futbolistas como Sergio Ramos, Iago Aspas, Sergio Canales, entre otros. Por lo que la gran incógnita en la presentación de Luis de la Fuente es si estos jugadores serían tomados en cuenta.

“Todos los que son seleccionables tienen las mismas oportunidades. Tenemos una idea formada, pero nadie tiene la puerta cerrada. No voy a entrar en polémicas con Ramos. Todos los que están para venir y son seleccionables pueden ser convocados”, expresó el nuevo entrenador de España.

⁉️ ¿Tiene cabida Sergio Ramos en la Selección? pic.twitter.com/DRAKj42b1V — Relevo (@relevo) December 12, 2022

Luis de la Fuente, también fue cuestionado sobre los parámetros para convocar a jugadores al combinado español, el nuevo técnico de ‘La Roja’, enumeró varios factores que los jugadores tienen que tener para ser tomados en cuenta.

“Para jugar con España hay que tener calidad, talento y estar en buen momento. La Selección no es un club. Aquí si tienes un mal día te vas para casa. Hay que llamar a los que en cada momento los que estén mejor. El talento del futbolista joven español no lo hay en ningún sitio. Hay jugadores que están tocados por la varita de Dios, como ha sucedido con Gavi. Pero animo a todos a trabajar para ser cada día mejores. Eric García encaja en nuestro modelo y me gusta. Quizás en un momento determinado se le presionó mucho, pero es parte del fútbol”, explicó de la Fuente.

🇪🇸 Luis de la Fuente, en su presentación: 🧐 "¿Sergio Ramos? Puede venir a la selección, sí, ¿Está en buen estado? Sí. Todos los futbolistas que estén en condiciones son susceptibles de ser seleccionados" 💪🏼 "Celebro que Busquets quiera seguir y cuento con él" 📻 #COPEMundial pic.twitter.com/UR27DFX1zY — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 12, 2022

