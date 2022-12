Expertos señalan error arbitral en el penalti a favor de Argentina

¡No era penalti! Especialistas han señalado con enojo el error que cometió el árbitro al conceder el penalti a Argentina en la goleada a Croacia.

El penalti que cobró Messi y que abrió el camino de la goleada que Argentina propinó a Croacia ha causado gran controversia en el mundo del futbol, pues contraria a la felicidad del combinado Albiceleste, varias personalidades han alzado la voz y han acusado de mala marcación al italiano Daniel Orsato, pues “¡No era penalti”. Esto es lo que señalan los especialistas:

El duelo que sostuvieron Argentina y Croacia por las semifinales del Mundial de Qatar 2022, terminó con alegría, para algunos, enojo para otros y polémica para muchos y es que expertos en futbol no se “tentaron el corazón”, para señalar el “grave” error en que incurrió el silbante italiano. El incidente tuvo lugar en la primera parte del encuentro y estuvieron involucrados el atacante Julián Álvarez y el guardameta Dominik Livakovic.

“No era penalti para Argentina”

Todo ocurrió cuando Julián, actual jugador del Manchester City, se escapó en solitario hasta el área, donde sufrió un fuerte choque con el guardameta croata, lo que el árbitro calificó como infracción.

Orsato no dudó en marcar la falta y no acudió a revisar la acción en el videoarbitraje (VAR) como suele acostumbrarse ahora, y dejó todo servido para que Messi anotara su quinto gol en Qatar 2022, y undécimo en su cuenta personal, lo que lo convirtió además en el máximo anotador de Argentina en la historia de los Mundiales.

Lo anterior desató una ola de críticas, entre ellas la del ex árbitro Gilberto Alcalá: “No me gustó la marcación de penal! El futbol es un juego de contacto, donde se juzga se califica y se sanciona, la imprudencia, la temeridad y el uso de una fuerza desmedida”.

“Es el mundial de la vergüenza! Un penalti por partido a favor de Messi para que Argentina gane el mundial. Es un escándalo detrás de otro! Escándalo y vergüenza!”, expresó por su parte el reconocido periodista Alfredo Duro.

Mientras que el periodista Alberto Lati, criticó que el “primer tiempo marcado por un penalti dudoso, por decir lo menos. A partir de ahí un partido muy distinto, con Argentina Superior”.

Y no dejó de ser menos importante la crítica del reconocido ex árbitro Felipe Ramos Rizo: “Por favor eso no es penal, el portero de Croacia está detenido y el argentino choca”.

Mientras que el reconocido periodista español, Tomás Roncero, dio la razón a Modric cuando dijo que “no es penalti”.

