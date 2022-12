Esposa de Grant Wahl revela qué le causó la muerte al periodista en Qatar

"Ninguna cantidad de RCP o descargas lo habría salvado", expresó Celine Gounder, esposa del periodista Grant Wahl.

El fallecimiento del periodista estadounidense Grant Wahl, en Qatar, ha sido una de las notas que mayor repercusión han generado dentro de lo que va de la Copa del Mundo, ya que se desconocía el motivo de su muerte hasta que este miércoles se dieron a conocer los datos revelados tras la autopsia.

Las supuestas teorías sobre el fallecimiento del periodista tuvieron fin este miércoles con una publicación de su esposa Celine Gounder a través del blog en el que el norteamericano solía subir contenido. Gounder reveló cuáles fueron los motivos del fallecimiento de Wahl y desmintió que estuviese relacionada a algún tema del Covid o algo ajeno a un problema de salud.

Celine agradeció el apoyo de la “Casa Blanca, el Departamento de Estado de EE. UU., la FIFA, US Soccer y American Airlines” con la repatriación del cuerpo el pasado 12 de diciembre. Celine conoció la causa de su muerte de su esposo tras una autopsia realizada por la Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York.

Dentro de la publiación en la que se informaba sobre su muerte, Celine Gounder tuvo un apartado en el que dedicó palabras hacia su esposo. “Siempre atesoraremos el regalo de su vida; compartir su compañía fue nuestro mayor amor y fuente de alegría”, comentó.

On behalf of myself and our family, I want to express our deepest gratitude for the outpouring of support, love, and sympathy from around the world. Here is a message from our family and the latest update surrounding our beloved Grant:https://t.co/jPsggW6gfd

— Céline Gounder, MD, ScM, FIDSA 🇺🇦 (@celinegounder) December 14, 2022