Cristiano Ronaldo se entrena en las instalaciones del Real Madrid

Actualmente sin equipo, el futbolista portugués busca mantenerse en forma en lo que encuentra acomodo en un nuevo club. El Real Madrid le ha abierto las puertas de sus instalaciones para entrenar.

¿De regreso a Madrid? Este miércoles ha salido a la luz la información de que Cristiano Ronaldo se encuentra entrenando en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, según la información del medio español, Relevo.

Cristiano Ronaldo se pone a punto… ¡𝐞𝐧 𝐕𝐚𝐥𝐝𝐞𝐛𝐞𝐛𝐚𝐬! 🔋 Tras la eliminación de Portugal y mientras busca equipo, el luso ha entrenado en su antigua casa: en las instalaciones del Real Madrid.@hugocerezo 🤝 @AlfredoMatillaGhttps://t.co/I7wVxxydZB — Relevo (@relevo) December 14, 2022

¿Qué pasará con Cristiano Ronaldo?

El futbol del portugués aún es incierto, su 2022 no ha sido bueno, fue relegado al banquillo tanto en el Manchester United como en Portugal, actualmente no tiene equipo tras rescindir su contrato con los ‘Red Devils’ y fue eliminado en cuartos de final del Mundial ante Marruecos.

Sin embargo, aunque muchos especulaban sobre un posible retiro, el portugués se sigue entrenando para mantenerse en forma y seguir defendiendo los colores de Portugal y en busca de un nuevo club.

CR7 ha vuelto a Madrid después de la eliminación en Qatar 2022 para valorar estos días cuál será su próximo destino después de desvincularse del Manchester United. Con una oferta del Al-Nassr de Arabia Saudí sobre la mesa, irrechazable desde el punto de vista económico, pero sin haber dado el sí definitivo, a la espera de poder continuar en el fútbol de primer nivel.

El regreso de Ronaldo a Valdebebas escenifica la buena relación del portugués con el club, más allá de que lógicamente es más cómodo para el portugués entrenarse en un lugar privado, con seguridad y sin miradas indiscretas. A falta de conocer más detalles, no tuvo contacto con sus antiguos compañeros, al menos en las zonas reservadas del primer equipo. En cuanto se corrió la voz entre los canteranos hubo una revolución porque muchos querían acercarse para fotografiarse con quien siempre será una leyenda blanca.

A pesar de que su salida fue traumática, poco a poco las aguas han ido volviendo a su cauce con el club en general y Florentino en particular. De hecho, el presidente declaró en Onda Cero en 2019: “Cristiano Ronaldo nunca ha creado un problema en el Madrid. Ha sido un ejemplo y lo recordaré como el mejor jugador que hemos fichado. Ha sido ejemplar siempre, un profesional como la copa de un pino. Siempre he tenido una relación perfecta con él y nunca he tenido ningún problema personal ni de dinero”.

Tous les joueurs du centre de formation du Real Madrid ont voulu rencontrer Cristiano Ronaldo et prendre des photos après l'avoir vu s'entraîner à Valdebebas. 🥹🤍 🗞 @JorgeCPicon pic.twitter.com/Ml25IH0w0Q — Vibes Foot (@VibesFoot) December 14, 2022

