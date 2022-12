Apuesta por Marruecos y gana una millonada en el Mundial de Qatar

El Mundial de Qatar ha dejado a un nuevo millonario, se trata de un aficionado que decidió apostar por Marruecos. Esta es la historia:

Sin lugar a dudas la selección de Marruecos ha sido la gran revelación del Mundial Qatar 2022, no solo porque se convirtió en la primera africana en clasificarse a unas semifinales, sino porque ha roto todos los pronósticos, uno de ellos a favor de un aficionado que se convirtió en millonario y que ahora tiene suficiente dinero para vivir tranquilo, al menos por algunos años.

Marruecos ha sorprendido incluso hasta a sus mismos seguidores con su espectacular actuación en Qatar, pues llegó al torneo como una de las “Cenicientas” y sin tanto ruido se ha erigido como una de las más temibles. Para instalarse en las semifinales dejó en el camino a grandes selecciones como España (en octavos de final) y Portugal (cuartos), ahora se medirá a la vigente campeona, Francia, en busca del pase a la final.

En las últimas horas se ha vuelto viral la historia de un aficionado que se volvió millonario gracias a la actuación de Marruegos. En las redes sociales está circulando un “ticket” donde un aficionado revela la singular apuesta que hizo antes de que iniciaraq el Mundial de Qatar.

El fan dejó claro que confiaba plenamente en que Marruecos sería la gran sorpresa, y no se equivoco, y esto le generó millonarias ganancias. Apostó poco más de 90 mil dólares a que Marruecos llegaría por lo menos al quinto partido, lo que significa que esatría en cuartos de final, pero como ya se sabe, pasó a semifinales.

MOROCCO HAS ELIMINATED SPAIN FROM THE WORLD CUP AND THIS BETTOR HAS WON A MILLION DOLLARS 😱

(via @propswap/@fdsportsbook) pic.twitter.com/05Fo98Zjpw

— br_betting (@br_betting) December 6, 2022