¡La peor inversión! Fabricó miles de camisetas de campeones del Mundial

Karl Baxter fabricó 18 mil camisetas conmemorativas antes de tiempo y ahora, con Inglaterra eliminada del mundial, busca cómo venderlas.

El optimista empresario inglés Karl Baxter se llevó uno de los mayores batacazos de este Mundial de Qatar. Su empresa, Wholesale Clearence UK, compró 18 mil camisetas conmemorativas de la Copa del Mundo con el lema: ‘Inglaterra, campeones del mundo 2022. El futbol por fin ha vuelto a casa’, pero los ingleses fueron eliminados en los cuartos de final ante Francia.

Según medios británicos, Karl Baxter confiaba tanto en el conjunto dirigido por Southgate que no dudo en hacer una alta inversión por ellas, y adelantarse así al resto de competidores. Sin embargo, la eliminación de Inglaterra frente a Francia en cuartos le dejó sin negocio.

Tras la derrota ante Francia, Baxter declaraba a los medios ingleses: “Estoy devastado de que Inglaterra esté fuera. Las primeras actuaciones en Qatar me habían impresionado mucho y estaba convencido de que esta vez habríamos conseguido ganar. Un proveedor me ofreció la inversión y no pude decir que no. Pero ahora tengo 18.000 camisetas diciendo que ganamos y no sé qué hacer con ellas”.

Anglický obchodník Karl Baxter byl po vstupu Albionu na MS tak nadšený, že objednal 18 000 triček s nápisy: “Anglie mistr světa 2022. Fotbal se konečně vrátil domů.” Jenže po vypadnutí mu zbyly jen oči pro pláč a finanční problémy😆 1/3👇🏽

pic.twitter.com/cbkl3PUduZ — David Beňo (@DaveBeno6) December 13, 2022

La estrategia comercial en la venta de estas camisetas era sencilla, planeaba obtener un beneficio de US $ 160 mil, ya que las iba a vender por US $440 mil, es decir, a US $30 la unidad aproximadamente.

Baxter: “No sé que hacer con las camisetas”

Tras la derrota, lamentablemente la mercancía perdió todo el valor que tenía, por lo que Karl Baxter intenta ahora vender cada unidad a US9,99.

“Me gustaría apelar a los ingleses: compre, aunque sea solo uno, seguirá siendo un pedazo de historia y un recordatorio de lo bien que jugamos en la Copa del Mundo de 2022. Incluso si nuestro equipo no triunfó, en mi opinión todavía son los ganadores”.

