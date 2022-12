Segundo periodista muerto durante el Mundial de Qatar

Se trata del segundo fallecimiento de un periodista que cubre de cerca las evoluciones de este Mundial de Qatar 2022.

Nueva tragedia en el Mundial de Qatar. Pocos días después de conocerse el fallecimiento del periodista Grant Wahl mientras cubría el partido entre Argentina y Holanda en el Estadio Lusail, se conoció la noticia del fallecimiento de otro periodista, Khalid al-Misslam, de la televisión qatarí Al Kass.

Al Kass TV photojournalist Khalid al-Misslam passed away recently.

Al- Misslam, a Qatari, died suddenly while covering the FIFA World Cup Qatar 2022. We believe in Allah’s mercy and forgiveness for him, and send our deepest condolences to his family. pic.twitter.com/M1ZyoBJWkW

— Gulf-Times (@GulfTimes_QATAR) December 10, 2022