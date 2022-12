Neymar: “Esta fue sin duda la derrota que más me dolió”

Hace unos meses, Neymar dio a entender que Qatar 2022 podría ser su último Mundial.

Neymar Jr. apareció en redes sociales ante la eliminación de Brasil ante Croacia en el Mundial de Qatar 2022. La estrella brasileña marcó un golazo, igualando a Pelé como el máximo goleador histórico de la Verdeamarela. Pintaba para ser una noche de ensueño. Sin embargo, los croatas se cruzaron en el camino.

Cuando parecía que el conjunto balcánico no tenía más opciones, llegó la anotación de Petkovic. Y luego, en penales, Livakovic se agigantó frente Rodrygo Goes y, posteriormente, vino la falla de Marquinhos.

El 10 quedó destruido psicológicamente. En una carta publicada en su Instagram, confesó que ha sido la derrota que más lo ha impactado en su vida, que lo de dejó en completo estado de shock. No se esperaba quedar fuera en esta instancia, y menos de esta manera. Pero fue la voluntad de Dios. La eliminación, eso sí, le dolerá por mucho tiempo.

“Estoy destrozado psicológicamente, esta fue sin duda la derrota que más me dolió, que me dejó paralizado durante 10 minutos y luego rompí a llorar sin parar. Desafortunadamente, dolerá por muuuuucho tiempo. Luchamos hasta el final y estoy orgulloso de mis compañeros porque no faltó compromiso ni dedicación. Este grupo lo merecía, lo merecíamos nosotros, BRASIL lo merecía… ¡Pero esa no era la voluntad de Dios! Valió la pena todo sacrificio para sentir el cariño de cada uno en la cancha… Gracias a todos por su apoyo con nuestra selección. Desafortunadamente no funcionó… va a doler por mucho, mucho tiempo. Gracias por todo mi DIOS, me diste todo y no me puedo quejar de nada. Solo gracias por cuidarme. Todo honor y toda gloria es siempre para ti, sin importar las circunstancias”, expresó Neymar.