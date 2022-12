“¡Sólo dos etapas más!” para los Bleus, les alienta Macron

Horas antes del choque, Macron y el primer ministro británico, Rishi Sunak, mostraron músculo en Twitter en un pique amistoso.

“¡Sólo dos etapas más!” El presidente francés, Emmanuel Macron, celebró en Twitter la clasificación de su selección nacional a semifinales del Mundial, después de la victoria ante Inglaterra este sábado (2-1).

Antes del inicio del torneo catarí, el presidente galo había anunciado su presencia en Qatar para las semifinales o la final en caso de clasificación de los Bleus, lo que aún debe confirmar.

Well done to the Three Lions who once again proved worthy opponents. Thank you for your support, Rishi. We will go all the way! Allez les Bleus ! https://t.co/Qq9J5PIG47

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 10, 2022