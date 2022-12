Scaloni espera no llegar a los penales: “es una caja de fósforos”

"Penales se patean siempre en los entrenamientos, pero cuando vas a patear el día del partido eres una caja de fósforos. Esperemos no llegar a eso", declaró con temor Scaloni.

Lionel Scaloni, seleccionador argentino, ofreció en su rueda de prensa y reveló las claves del partido, que se llevará a cabo en el estadio de Lusail, entre Argentina y Países Bajos, por los cuartos de final de Qatar. En ese sentido, se refirió a la tanda de penaltis y cómo prepara a sus jugadores.

Asimismo, se le cuestionó cómo ha trabajado en cuanto al marcaje del capitán argentino, Lionel Messi y cómo piensa lidiar con la defensa neerlandesa: “lo veremos mañana. No nos adelantamos a lo que pueda pasar. Dentro de un partido hay variantes o cambios, no me quiero adelantar. Una cosa es decirla y otra hacerla. Hay que esperar”.

“Cómo voy a plantear un partido pensando en llegar a los penales. Sería de mediocre pensar en los penales desde el minuto cero. Cuando esté el partido en desarrollo, veremos. Es fácil decirlo, pero gestionarlo no lo es tanto. Depende del momento”.

Scaloni sobre De Paul y Di María

El DT de la “Albiceleste” también se refirió a los futbolistas que estarían en duda para disputar el encuentro contra Países Bajos, entre estos, Rodrigo de Paul y Ángel Di María.

“Es extraño que me pregunten por él (De Paul), porque entrenamos a puerta cerrada. Parece que tanto él como Di María están bien. No sé de dónde salen estas informaciones. Hoy tenemos el último entrenamiento y veremos cómo están todos. Algunos entrenan aparte, es algo frecuente”.

Concluyó sobre Di María: “Entrenó ayer, veremos el entrenamiento. No me atrevo a decir si estará o no, como el caso de De Paul. Lo que sale en la prensa es difícil de manejar. El jugador que salga a la cancha tiene que salir bien. El que sale, tiene que estar en las mejores condiciones”.

