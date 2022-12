¡Hermanas de Cristiano Ronaldo explotan! Lanzan fuerte reclamo

“Miserables e hipócritas”, las fuertes palabras que lanzaron las hermanas de Cristiano Ronaldo al ver al crack en la banca de la selección de Portugal. Mira lo que dijeron:

Las hermanas de Cristiano Ronaldo no soportaron más su suplencia en la selección de Portugal y reventaron las redes sociales con fuertes reclamos. “Miserables e hipócritas” han dicho Katia y Elma Aveiro, hermanas del crack portugués, tras verlo como suplente después de todo lo que el histórico goleador ha aportado a su equipo nacional.

Las críticas que surgieron contra CR7 por su suplencia en la goleada de 6-1 de Portugal a Suiza, por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, desataron gran enojo en la familia del histórico goleador, al grado que sus hermanas Katia y Elma calificaron de “miserables e hipócritas” a los detractores. Mientras que la pareja del jugador, Georgina Rodríguez, también dio su punto de vista en las redes sociales.

Hermanas de Cristiano Ronaldo se pronuncian.

Katia fue la primera en expresar su apoyo a CR7, quien desde la banca vio cómo su selección arrolló a Suiza sin mayores complicaciones.

“Portugal ganó. Gracias a Dios. Brillaron nuevos talentos. Maravilloso. (…) E incluso esto no invalida la pequeñez de una gran parte de los portugueses. Y esto es lo que no está bien, porque siguen maldiciendo, siguen asistiendo en la ofensa y la ingratitud. Muy triste en lo que leo y escucho. No aquí en Qatar, sino en mi país, en su país… Pero realmente triste”, expresó.

“Tenía muchas ganas de que volviera a casa, dejara la selección y se sentara a nuestro lado para abrazarlo y decirle que todo está bien, recordarle lo que logro y de qué casa venía, tenía muchas ganas de que no s fuera, ahí más, ya hemos sufrido bastante (nunca sabrán cuánto). Eres grande y los pequeños no se dan cuenta de lo grande que eres… Ven a tu casa. Que es donde te entienden, donde te abrazan”, agregó Katia.

Mientras que Elma fue más dura en su crítica: “Te quedaste en el banquillo y lo bueno que te quedaste descansando, dejar que los demás juegen también es parte. Solo pido el 1% de los miserables e hipócritas que no digan mie… de la boca, hasta que se ponga malo escupa en el plato que comieron”, dijo.

Y continuó: “Apoyen a Portugal quien juegue. Portugal es un equipo, no es solo Ronaldo… Respeta al equipo, al entrenador, y especialmente a Ronaldo. Ronaldo será eterno, nunca olvidado por todo lo que hizo y hará”.

