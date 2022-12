Cristiano Ronaldo no quiso entrenar con los suplentes tras la goleada ante Suiza

El delantero portugués se quedó en el gimnasio con los titulares que disputaron los octavos de final haciendo un trabajo regenerativo.

Pese a que Portugal clasificó a cuartos de final con una espectacular goleada por 6-1 ante Suiza, las polémicas estuvieron a la orden del día. Cristiano Ronaldo, que durante 73 minutos vio el partido desde afuera de la cancha “decidió” no entrenarse con los compañeros con los que compartió el banco.

Fernando Santos mandó a todos los titulares del martes a realizar ejercicios de recuperación al gimnasio, mientras que el resto de los suplentes, incluso los que tuvieron actividad con los suizos, entrenaron. Fue un sorpresa cuando salieron todos los futbolistas al campo, pero Cristiano brilló por su ausencia.

Mais química do que a tabela periódica. 🧪💥 Bom dia, família! 🌞 #VesteABandeira

More chemistry than the periodic table. 🧪💥 Good morning, family! 🌞 #WearTheFlag pic.twitter.com/nIiLHjop6b

— Portugal (@selecaoportugal) December 7, 2022