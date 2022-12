Los mejores memes del Marruecos – España en el Mundial de Catar

El 'autobús' marroquí arrolló a los de Luis Enrique.

Marruecos y España se midieron en el Estadio Education City con motivo de los octavos de final en el Mundial de Catar. Un ‘derbi Mundial’ con muchos condicionantes que llenó de memes las redes sociales durante el encuentro.

Marcos Llorente sufrió muchísimo en la banda derecha ante Boufal durante la primera mitad y las redes se hicieron eco de ello. Los nervios durante el partido fueron en aumento en ambas aficiones hasta que llegaron a los penales. Los marroquíes demostraron su temperamento para dejar fuera a los campeones de la Copa del Mundo del 2010.

La camiseta suplente de España, un azul celeste, también fue fruto de memes en redes sociales. La selección española tuvo que jugar con su segunda camiseta ya que Marruecos jugaba con camiseta roja.

Serán los primeros cuartos de final para los norteafricanos en un Mundial y se enfrentarán el sábado al ganador del Portugal-Suiza, que cierra este mismo martes los octavos.

Serán los primeros cuartos de final para los norteafricanos en un Mundial y se enfrentarán el sábado al ganador del Portugal-Suiza, que cierra este mismo martes los octavos.

No me esperaba la victoria de Marruecos vs España jajaja

Hasta los Brasileiros prepararon sus memes pic.twitter.com/3m5wwSjM5Z

— KaiiserWolfVTuber 🔜 Confuror 2023/Furality (@KaiiserWolf) December 6, 2022