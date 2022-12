¡Sorpresón! Marruecos elimina a España y hace historia en los Mundiales

En un partido empatado 0-0 en 120 minutos, Bono se vistió de héroe en la tanda de penales y coloca a Marruecos, por primera vez en la historia, en cuartos de final.

El estadio Education City vibró con el penúltimo duelo de octavos de final del Mundial de Catar 2022, Marruecos y España dejaron un partido tensó que no pudo romper el 0-0 en 120 minutos y se tuvo que decidir desde los tiros del punto penal. La tanda fue dominada por los africanos y se llevaron el boleto tras ganar 3-0 en los penales.

Con este resultado Marruecos hace historia, ya que clasifica por primera vez a unos cuartos de final de la Copa del Mundo y es el único cuadro africano que sigue en pie en el Mundial. Los marroquís se medirán en cuartos de final al ganador de la llave entre Portugal y Suiza. Del lado español este es un batacazo duro, ya que por segundo Mundial consecutivo se quedan fuera en octavos de final.

Marruecos 0-0 España (penales: 3-0)

Tanto Marruecos como España saltaron al terreno de juego con un estilo más conservador en los primeros minutos, ya que un gol tempranero podría decantar el destino de la penúltima llave de octavos de final. Pese a que hubo un susto de los africanos sobre el inicio, el duelo pasó de los 20 minutos sin un tiro al arco.

España tendría la primera acción clara al minuto 25′, un pase de Ferran encontró sin marca a Gavi y mano a mano con Bono el meta logró desviar el balón y la esférica se terminó estrellando en el travesaño, todos se llevaron las manos a la cabeza, pero la jugada fue anulada por fuera de juego de Torres. Asensio al 26′ tendría una nueva chance pero estrelló su remate en el lateral de la red marroquí.

La primera jugada clara de gol para Marruecos llegó hasta el minuto 32′, Mazroui encontró un espacio en los linderos del área y de zurda impactó un fuerte remate que obligó a estirarse a Unai Simón. El duelo se convirtió en un ida y vuelta constante en el que España manejaba la esférica y Marruecos trataba de hacer daño a la contra con Boufal. El extremo marroquí creo la última jugada de peligro al minuto 42′ con un centro cabeceado por Aguerd que se fue ligeramente por encima del arco español. Ninguna selección logró romper el empate y se fueron con el 0-0 al descanso.

Segundo tiempo

La segunda parte inició con España volcada al ataque y con un cuadro marroquí completamente replegado, que no daba espacio a los intentos de gol de los españoles. Para lograr ver una acción clara de gol se tuvo que esperar hasta el minuto 54′, un tiro libre de Dani Olmo tomó dirección a portería y obligó a Bono a poner los puños fuertes para despejar el balón.

El transcurrir de los minutos fue un bucle constante de pases españoles en los que no lograban abrir el arco marroquí, el cuadro africano parecía aferrado al empate y tras casi 40 minutos encerrados, al 85′ dio su primer aviso de la segunda parte con una contra de Hakimi que terminó en centro y no fue bien rematada ni por Abde ni Cheddira.

Los 90 minutos terminaron con una jugada caótica que tuvo a Bono como héroe, Dani Olmo realizó un centro con dirección a gol y nadie desvió la pelota, la esférica parecía colarse en el fondo de la red, pero apareció el meta marroquí para despejarla. El duelo no romper el 0-0 y se fue a la prórroga.

La prórroga

El inicio de la prórroga mantuvo la dinámica para ambas selecciones, pero fue el cuadro marroquí el que tuvo la acción más clara del primer tiempo extra, un pase al espacio encontró a Cheddira al 103′ y mano a mano con Unai Simón el meta se impuso a la épica atajando el remate y manteniendo con vida a la Roja.

En la segunda pate la acción más clara la tuvo España al 120+3′, un centro desde la izquierda encontró a Saravia y el extremo de la Roja remató de primera intención y su tiro se estrelló en uno de los postes de Bono y envió el juego a los penales.

Marruecos hace historia en los penales

Marruecos se mostró soberbia desde los 11 metros y de cara gol fue contundente, algo de lo que no pudo lucir España, que no metió ni uno de sus tres penaltis, dos atajados por Bono. Se llegó al cuarto penal de la tanda y Marrecos lo ganaba 2-0, necesitaba un tanto más para sellar su boleto y el encargado fue Hakimi, quien no le tembló el pulso y a lo Panenka le dio el histórico pase a su selección.

