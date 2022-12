¡Nuevo récord! Messi alcanza la cifra de los mil partidos como profesional

En esta Copa del Mundo, Messi superó a Maradona como jugador argentino con más partidos en Mundiales (24) y tiene cerca a Maldini, Klose y Matthaus, los que más tienen de cualquier selección en la historia.

Lionel Messi alcanza hoy la imponente cifra de mil partidos como futbolista profesional. Ante Australia, el astro argentino llegó a su encuentro 169 con la selección, a los que hay que añadir 778 con el Barcelona y 53 con el PSG.

Los números que tiene Messi, son que pocos (o casi ningún) futbolistas pueden presumir. Hasta la fecha, Messi ha hecho 788 goles y dejó 348 asistencias. Además, necesitó sólo 104 minutos para marcar y 72 para contribuir de alguna manera a hacer gol, bien anotándolo o asistiendo.

Aún no se ha retirado, pero el nombre de Messi ya está en el Olimpo de los mejores jugadores de la historia. Ha ganado siete Balones de Oro, logró todos los títulos con el Barça y también tuvo la fortuna de conquistar la Copa América con Argentina el pasado año.

Le quedan dos grandes objetivos por delante: poder ser campeón del mundo con la Albiceleste en Catar y lograr una Champions con el PSG, algo que hasta ahora se le ha resistido al club parisino.

El encuentro ante los australianos servirá para volver a medir el rol de líder de Messi con Argentina. Con dos goles, una asistencia y un penalti fallado, Leo está llevando en volandas a su equipo y lo rescató ante México cuando peor pintaban las cosas. En la selección lleva 93 goles en 168 partidos y está muy cerca de alcanzar el centenar de tantos internacionales.

Además, ha superado a Maradona como jugador argentino con más partidos en Mundiales (24) y tiene cerca a Maldini, Klose y Matthaus, los que más tienen de cualquier selección en la historia. Una leyenda, Messi, que quiere ampliar registros y batir marcas. Llegar a mil partidos como profesional ya es muy reseñable.

Lionel Messi's 𝟭𝟬𝟬𝟬𝘁𝗵 game in professional football tonight will be to take Argentina one step closer to glory 🇦🇷🤩 pic.twitter.com/Prbxp78qXW

