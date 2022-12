Memes no perdonan a Bélgica y Lukaku por eliminación del Mundial

Croacia y Marruecos avanzaron a los octavos de final del Mundial Catar 2022, mientras que la generación dorada belga dijo adiós entre la polémica.

La Selección de Bélgica, tercera en el Mundial de Rusia 2018, segunda en el ranking FIFA y con grandes figuras como Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne, quedó eliminada de Catar 2022 después del 0-0 con Croacia y de la victoria de Marruecos frente a Canadá.

Se convirtió en la nueva eliminada del Mundial y en el primer gran batacazo de cara a octavos de final. A Romelu Lukaku le cobraron las cinco ocasiones de gol que tuvo y que no pudo definir, una de ellas que estrelló en el vertical. Al final, los belgas se despiden de Catar y los memes no perdonan.

Conscientes de que se jugaban la vida, los belgas tomaron la iniciativa del partido y asumieron algunos riesgos tratando de pisar constantemente el área rival, pero no fue una tarea sencilla e incluso se vieron vulnerados en un par de oportunidades por medio del contragolpe.

En la recta final del encuentro, Bélgica puso a Croacia contra las cuerdas, de hecho, Lukaku tuvo otra oportunidad a escasos metros de la portería, no obstante, no la pudo meter.

De esta forma, se cristalizó un enorme fracaso de la generación dorada belga y los memes no perdonaron esa sorpresiva eliminación; Marruecos es el otro invitado a los octavos de final e irá como líder tras haber conseguido siete puntos en tres juegos: Parece que los fanáticos belgas ya esperan a su equipo…

