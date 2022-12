Compañero de Lukaku lo defiende de las críticas

“Lukaku tuvo ocasiones, pero no fue solo su culpa”, ha dicho el belga Jeremy Doku, que salió en defensa de su compañero tras la eliminación de Bélgica del Mundial.

Incapaz de encontrar portería en un vibrante partido, la generación dorada de Bélgica, se despidió del Mundial de Catar al no pasar del empate sin goles ante Croacia, resultado que provocó fuertes críticas, sobre todo al goleador Romelu Lukaku, a quien su compañero Jeremy Doku defendió. “Lukaku tuvo ocasiones, pero no fue solo su culpa”, declaró el internacional belga

“Tuvimos ocasiones, pero no tuvimos suerte. Hay que meterlas. Lukaku tuvo ocasiones, pero no fue solo su culpa. Todos queríamos ganar y sabíamos lo que había que hacer”, señaló Doku, que entró en la segunda parte como revulsivo. También saltó tras el descanso Romelu Lukaku, que no ha podido ser titular en el torneo debido a problemas musculares.

Lukaku estaba lesionado

Romelu Lukaku, delantero estrella y máximo goleador de la historia de la selección (68 goles), se recuperaba de una lesión en el muslo y, ante los croatas, perdonó tres ocasiones claras que habrían podido clasificar a su equipo.

“Se acabó, es una pena, queríamos llegar más lejos, por nosotros, por el pueblo belga. Estamos decepcionados porque esto se ha acabado”, añadió Doku.

Bélgica y su triste adiós

El de este jueves fue un triste adiós para una camada de futbolistas que llevaron al futbol belga a las cotas más altas desde 2016, y para su seleccionador, el español Roberto Martínez, que anunció poco después de la eliminación que dejaba su puesto después de seis años pasados al frente de los “Diablos Rojos”.

Incapaces de clasificarse para octavos de final después de los partidos contra Canadá (victoria 1-0), Marruecos (derrota 2-0) y Croacia (0-0), los belgas se van de Catar como una de las grandes decepciones de este Mundial.

El equipo que había ocupado el primer puesto en la clasificación FIFA durante más de tres años, de 2019 hasta la pasada primavera boreal, había llegado a Catar sumido en dudas.

