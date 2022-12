Gerardo Gordillo jugará en el futbol brasileño

El defensor guatemalteco, Gerardo Gordillo, comenzará una nueva aventura en el futbol extranjero, esta vez en el futbol de Brasil. Este es su nuevo equipo:

Luego de su paso por el futbol chileno el zaguero guatemalteco, Gerardo Gordillo, vivirá una nueva aventura en el extranjero, esta vez en el E. C. Juventude, de la Serie B de Brasil, así lo anunció el club al darle la bienvenida. “El capitán de la selección de Guatemala, el defensor de 28 años, estuvo en Coquimbo Unido, de Chile y llega con contrato hasta finales de 2023″, escribió en sus redes sociales.

“Quiero decirle a la afición del Juventude que lucharé mucho, junto a mis compañeros que estarán juntos en este proyecto, por todas las metas que se proponga el club. Soy un jugador con mucha lucha, mucha entrega y no veo la hora de entrar al campo con esta camiseta, tener mi primer contacto con la afición”, dijo Gordillo.

Bienvenido Gerardo Gordillo 🇬🇹

Capitão da Seleção da Guatemala, o zagueiro de 28 anos, estava no Coquimbo Unido, do Chile e chega com contrato até o final de 2023: https://t.co/EtaUfRs0sS #Juventude2023 pic.twitter.com/M3bsGmvZWm

— E.C. Juventude (@ECJuventude) December 1, 2022