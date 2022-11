Mundial 2022: Grupo E conocerá a sus dos clasificados a octavos

Las selecciones de Espala, Japón, Costa Rica y Alemania disputarán dos boletos para la próxima ronda.

Este jueves se disputará la tercera y última fecha del Grupo E del Mundial 2022. Probablemente uno de los grupos más parejos, ya que las cuatro selecciones aún cuentan con muchas posibilidades de clasificar a octavos de final.

Ambos partidos se disputarán a la misma hora (13:00 horas), España se enfrentará a la selección de Japón, mientras que Alemania se medirá al combinado de Costa Rica.

Spain are on 🔝 of Group E. Which two sides will advance?#FIFAWorldCup | #Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 27, 2022