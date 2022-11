Técnico de Polonia dice que es fan de Messi y Argentina

El extécnico de Legia de Varsovia se mostró confiado y al mismo tiempo emocionado por enfrentar a la Albiceleste. Cuando le preguntaron por el duelo entre Messi y Lewandowski declaró:

A los 52 años, está ante el reto más importante de su carrera. Meter a Polonia en los octavos de final y para eso deberá conseguir un buen resultado, ya que como llega líder del grupo, el empate le alcanza. Czesław Michniewicz, quien debutó como arquero en 1978, y que tiene una carrera como director técnico que arrancó en el 2003, no esconde muchas cartas y en la conferencia de prensa se declaró fan de Argentina, por Leo Messi y por el Matador Kempes.

El extécnico de Legia de Varsovia se mostró confiado y al mismo tiempo emocionado por enfrentar a la Albiceleste. Cuando le preguntaron por el duelo entre Messi y Lewandowski declaró:

“Creo que cuando vimos el sorteo y nos tocó Argentina, todo el mundo esperaba este cara a cara entre Leo y Rober, pero esto será un Polonia vs Argentina. Ellos son dos grandes jugadores, fabulosos, pero no voy a decir quién es mejor, no vamos a hablar de esto aquí”, expresó Michniewicz.

El DT, rodeado en la conferencia por dos futbolistas suplentes -Lukasz Skorupski y Karol Swiderski-, amplió su concepto sobre el duelo de estrellas: “No es un partido entre ambos, no es tenis, no es uno contra uno.. Robert necesita a sus compañeros y lo mismo ocurre con Messi. No lo pueden hacer todo individualmente, el equipo tiene que estar fuerte, pero también necesitan de los demás”.

Y después contó una intimidad: “Hay muchos hinchas detrás de Messi.. Cuando se dio el gol el otro día de Messi, lo estaba viendo y, aunque veían que era de Polonia, me abrazaron igual”.

El DT de Polonia responde cómo piensa frenar a Messi

Michniewicz le respondió a al medio de comunicación argentino Olé cómo piensa parar a Messi, cuál será la táctica de Polonia: “Tienen a Messi, que es el Alberto Tomba del esquí, está en todos lados, como en un slalom esquiva a todo. Es difícil parar a un jugador como él, uno solo no va a poder: tendrá que ser el equipo. Estoy contento que nos toque jugar contra Argentina y los jugadores lo darán todo. No tenemos estrés, no tenemos presión, hay que disfrutar, estar alegres, porque es algo inusual jugar en un Mundial contra Argentina”.

El DT sorprendió cuando contó que desde pequeño era fanático de la Selección Argentina. “Es verdad que desde que soy pequeño fui hincha de Argentina, es una gran Selección, que tiene una gran hinchada.. Recuerdo a Mario Kempes y otros grandes jugadores, con grandes momentos… Pero mañana no iré por ellos”, dijo entre risas, dejando en claro que le gusta la Scaloneta, pero hará todo lo posible para que Polonia se meta en los octavos final.

Michniewicz, que es conocido como el Mourinho polaco y que tuvo mucha resistencia cuando fue designado, arrancó en enero de 2022, tras la salida del portugués Paulo Sosa. Llegó al Mundial en medio de un ruido importante, ya que está bajo la lupa por supuestos arreglos de partidos: el portal Wirtualna Polska, denunció que el DT tenía una relación con Ryszard Forbrich, conocido como El Barbero, uno de los hombres que maneja el futbol en Polonia.

De esto no se habló en la conferencia y sí mucho de Messi, que dominó la escena de principio a fin. “¿Si Messi es el mejor jugador de la historia? Es una gran pregunta… Ha marcado muchos goles y nadie puedo encontrar la fórmula mágica para frenarlo”.

