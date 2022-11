Adidas revela que gol ante Uruguay no fue de Cristiano Ronaldo

La reconocida marca deportiva revela por qué el gol ante Uruguay le pertenece a Bruno Fernandes y no Cristiano Ronaldo, como reclamaba el astro. Esto explicó Adidas:

Publicidad

El triunfo de Portugal por 2-0 ante Uruguay, este lunes, terminó con polémica luego de que Cristiano Ronaldo aseguró que el primer tanto ante los “charrúas” fue suyo y no de su compañero Bruno Fernandes, algo que no compartió la marca deportiva Adidas, que por el contrario, aclaró que la anotación no fue de CR7.

Y es que la anotación que festejó Cristiano Ronaldo (54’) y reclamaba como suya levantó un sinfín de comentarios que dieron lugar a un extenso debates en las redes sociales, pues CR7 saltó al aire intentando rematar el centro de su compañero Bruno, pero Adidas tiene una explicación de porqué el balón no fue tocado por Cristiano, pues sus balones detectan cada contacto.

#PublinewsMundial | Junto a su hija, don Raúl nos habla de la gran emoción que siente de estar en Catar, pero no puede evitar decir que sueña con ver a Guatemala en un Mundial ⚽️🇬🇹https://t.co/b65L8xPQzA — Publisport (@Deportes_PN) November 29, 2022

Adidas confirma el “no” gol de Cristiano Ronaldo

La reconocida marca explica que por medio de la Connected Ball Technology que se utiliza en el balón oficial del Mundial, Al Rihla de Adidas, se pudo apreciar que Cristiano Ronaldo no tocó el esférico en la acción del primer gol de Bruno Fernandes.

Además, en un comunicado de prensa publicado en un reconocido medio de Inglaterra, explicó que por medio de sus mediciones se determinó que no hubo fuerza externa alguna sobre el balón. Además, que el sensor IMU de 500 Hz que se aloja dentro del esférico les permite ser precisos a la hora de emitir un análisis.

Cabe recordar que el sensor en los balones del Mundial de Catar ayudan al Videoarbitraje, VAR, con las revisiones por fuera de lugar, mismo que tiene una batería recargable y fue probado para estar listo para esa Copa.

Cristiano Ronaldo, de 37 años, intentó hacer que el árbitro central cambiara de opinión, pese a que la FIFA ya había otorgado el gol a su compañero.

Portugal, clasificada

Un doblete de Bruno Fernandes le dio a Portugal un triunfo el lunes por 2-0 sobre Uruguay y el boleto anticipado a octavos de final del Mundial de Catar-2022, mientras que la ‘Celeste’ se complica el pase a los cruces.

El volante del Manchester United abrió la cuenta de manera fortuita a los 54 minutos, cuando buscó con un centro a Cristiano Ronaldo, que saltó a cabecear pero no tocó el balón y con ese movimiento desconcertó a un lento portero celeste Sergio Rochet.

A los 90+3, con un penal señalado por el VAR por mano de Josema Giménez, Bruno Fernandes liquidó el partido, que se jugó en el estadio Lusail de Doha ante 88.668 espectadores, por la segunda fecha del Grupo H.

De esta manera Portugal llegó a seis puntos y se unió a Francia y Brasil en octavos de final, mientras que Uruguay quedó sumamente comprometido con una sola unidad.

(Visited 73 times, 73 visits today)

Publicidad