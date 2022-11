Agüero y Fàbregas responden fuerte a “Canelo” por amenaza a Messi

Sergio Agüero y Cesc Fàbregas arremetieron contra Saúl “Canelo” Álvarez por la “amenaza” que lanzó a Messi. “No entiendes cómo funciona” expresaron. Pero hay más:

Los excompañeros de Messi, Césc Fábregas y Sergio “Kun” Agüero no soportaron las críticas y amenazas que lanzó Saúl “Canelo” Álvarez contra Leo y salieron en su defensa con fuertes mensajes. Y es que el boxeador se vio involucrado en una polémica al amenazar al argentino luego de que se viralizaron unas imágenes en las que, supuestamente, el astro argentino patea la camiseta de México, en el camerino, tras la victoria por 2-0, por la segunda jornada del grupo C.

Y es que “Canelo” no soportó las imágenes y en son de amenaza expresó en sus redes sociales: “Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera. ¡Qué le pida a Dios que no me lo encuentre!”, escribió en su cuenta de Twitter. Estas palabras enojaron mucho al “Kun” y a Fàbregas, que no tardaron en sumarse a los miles de comentarios en contra del pugilista y le dijeron que “no entiendes cómo funciona”.

Agüero y Fàbregas contra “Canelo”

“Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de futbol y lo que pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento ara sacarse el botín y sin querer le da”, le respondió Agüero.

Mientras que Fàbregas le dijo: “Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. Todas las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante”.

Cabe mencionar que horas antes, también generó polémica el “dimes” y diretes” entre “Canelo” y David Faitelon. Por el mismo tema. Aquí puedes leer la nota.

