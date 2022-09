‘Canelo’ Álvarez vence a Golovkin y retiene sus títulos de peso supermediano

El mexicano venció a Gennady Golovkin en Las Vegas y retiene los 4 títulos del peso supermediano (AMB, CMB, FIB y OMB).

Saúl “Canelo” Álvarez regresó al ring para enfrentarse de nuevo al kazajo Gennady Golovkin en Las Vegas, Nevada, en una pelea que marcó lo que parece ser el desenlace de una trilogía entre dos acérrimos rivales y de los mejores en su división.

Álvarez expuso ante Golovkin los cetros AMB, CMB, FIB y OMB del peso Supermediano luego de intentar infructuosamente el campeonato Semicompleto AMB ante Dmitry Bivol en mayo pasado.

After 36 rounds… The respect is there 🤝 #CaneloGGG3 pic.twitter.com/DVEZ12m9U9

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez doblegó este sábado por decisión unánime a Gennadiy Golovkin en Las Vegas (Nevada) y zanjó a su favor esta memorable trilogía de combates ante su archirrival kazajo.

Álvarez, que había empatado con Golovkin la primera pelea y vencido por puntos en la segunda, despejó las dudas sobre su superioridad aplicando una contundente derrota al kazajo con tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113.

‘Canelo’ conservó sus cinturones de campeón indiscutible del peso supermediano (168 libras – 76,2kg) y se redimió también de la sorprendente e inapelable derrota que le asestó en mayo el ruso Dmitry Bivol en una pelea de categoría superior.

👑 AND STILL!@Canelo beats Golovkin 116-112, 115-113, 115-113 to retain his Undisputed crown and settle the score once and for all! #CaneloGGG3 pic.twitter.com/r2XBtUiYFC

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 18, 2022